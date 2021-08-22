43 ilin geçiş güzergahında yoğun trafik: 'Kilit kavşak' havadan görüntülendi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

43 ilin geçiş güzergahında yoğun trafik: 'Kilit kavşak' havadan görüntülendi

İHA

43 ilin geçiş güzergahında yoğun trafik: 'Kilit kavşak' havadan görüntülendi

Ulaşımda 43 ilin geçiş güzergahındaki "kilit kavşak" Kırıkkale'de, yaşanan trafik yoğunluğu drone ile havadan görüntülendi.
Ulaşımda 43 ilin geçiş güzergahındaki "kilit kavşak" Kırıkkale'de, trafik yoğunluğu yaşandı. Hafta sonu tatillerini başka illerde değerlendiren binlerce vatandaş; İstanbul, Ankara, Bursa ve İzmir gibi büyükşehirlere geri dönüş için yollara akın etti. AnkaraSamsun, KırıkkaleKayseri kara yolunu kullanan sürücüler, kilit kavşakta trafiğe takıldı. Durma noktasına gelen araçlar, tampon tampona ilerleyebildi. Yaşanan trafik yoğunluğu ise drone ile havadan görüntülendi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kırıkkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırıkkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Tamir için sanayiye getirilen otomobil bir anda alev aldı Esnaf yangın tüpleri ve su hortumlarıyla müdahale etti
YEREL HABERLER Tamir için sanayiye getirilen otomobil bir anda alev ...
360 saatlik kamera kaydı saniye saniye incelendi: Kayıp çanta Elazığ'da bulundu
YEREL HABERLER 360 saatlik kamera kaydı saniye saniye incelendi: ...
Kayıp çanta, 360 saatlik kamera kaydı incelenerek bulundu
YEREL HABERLER Kayıp çanta, 360 saatlik kamera kaydı incelenerek ...
Kırıkkale'de uyuşturucu madde bulunduran 2 şüpheli gözaltında
YEREL HABERLER Kırıkkale'de uyuşturucu madde bulunduran 2 şüpheli ...
Aşure kazanları birlik ve beraberlik için kaynadı İlahiler söylendi, semazenler sahne aldı
YEREL HABERLER Aşure kazanları birlik ve beraberlik için ...
Gece yarısı şoku yaşadılar: Temaslı olduklarını trende öğrenen bir aile karantinaya alındı
YEREL HABERLER Gece yarısı şoku yaşadılar: Temaslı olduklarını ...
Karantina sürecinin tamamlanmasına 3 gün kalmıştı: Covid-19 testi pozitif olan kişi radara takıldı
YEREL HABERLER Karantina sürecinin tamamlanmasına 3 gün kalmıştı: ...
Karantina kaçağının bahanesi polisleri şaşırttı: "İşlerim var, 150 bin avromu kaybedeceğim" Delta varyantı hastası ağabey, yurdun penceresinden seslendi: "Beni kapattınız, adamı neden kapatıyorsunuz?" Polisler ikna etmeye çalıştı, karantina kaçağı dakikalarca direndi Muhabire tepki: "Ne çekip duruyorsun, oyun mu oynatıyoruz"
YEREL HABERLER Karantina kaçağının bahanesi polisleri şaşırttı: ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.