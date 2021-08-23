43 ilin geçiş güzergâhında trafik kilit: Yoğunluk havadan görüntülendi Hafta sonu tatilcileri, kilit kavşakta trafiğe takıldı

Ulaşımda 43 ilin geçiş güzergâhındaki kilit kavşak Kırıkkale'de, gece yarısı yaşanan trafik yoğunluğu havadan görüntülendi.
Hafta sonu tatillerini farklı illerde değerlendiren vatandaşlar, geri dönüş için yollara akın etti. 43 ilin geçiş güzergâhında trafiğe takılan sürücüler, AnkaraSamsun ve KırıkkaleKayseri kara yolunda trafik yoğunluğuna neden oldu. Binlerce aracın geçiş yaptığı kilit kavşak, drone ile havadan görüntülendi. Yoğunluk nedeniyle araçlar yavaş ilerlerken, trafik ekipleri de ulaşımın aksamaması için çaba gösterdi. Kavşaklarda kontrollerini artıran ekipler, olumsuzluklara müdahale ederek ulaşımın aksamaması için çalışmalarını sürdürdü.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.