43 ilin geçiş güzergâhında trafik kilit: Yoğunluk havadan görüntülendi Hafta sonu tatilcileri, kilit kavşakta trafiğe takıldı

Ulaşımda 43 ilin geçiş güzergâhındaki kilit kavşak Kırıkkale'de, gece yarısı yaşanan trafik yoğunluğu havadan görüntülendi.



Hafta sonu tatillerini farklı illerde değerlendiren vatandaşlar, geri dönüş için yollara akın etti. 43 ilin geçiş güzergâhında trafiğe takılan sürücüler, AnkaraSamsun ve KırıkkaleKayseri kara yolunda trafik yoğunluğuna neden oldu. Binlerce aracın geçiş yaptığı kilit kavşak, drone ile havadan görüntülendi. Yoğunluk nedeniyle araçlar yavaş ilerlerken, trafik ekipleri de ulaşımın aksamaması için çaba gösterdi. Kavşaklarda kontrollerini artıran ekipler, olumsuzluklara müdahale ederek ulaşımın aksamaması için çalışmalarını sürdürdü.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kırıkkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırıkkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.