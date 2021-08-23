Kırıkkale'de traktör devrildi: 3 kardeş yara almadan kurtuldu

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Kırıkkale'de bir inşaat alanına doğru çalışmak için yola çıkan 3 kardeş, devrilen traktörden yara almadan kurtuldu.

Kaza, öğle saatlerinde KırıkkaleKayseri karayolunun 30. kilometresindeki Arpalık Çukuru mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Serkan A. idaresindeki 71 AF 724 plakalı traktör, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi. Sürücü Serkan A. ile römorktaki 2 kardeşi ise kazadan yara almadan kurtuldu. Römorkta bulunan inşaat malzemeleri ise etrafa saçıldı. Traktör ve römork, iş makinesi yardımıyla devrildiği yerden kaldırıldı.

Trafik polisi ise kazaya ilişkin inceleme başlattı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kırıkkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırıkkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.