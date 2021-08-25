Covid-19 hastası kadını otobüse alan şoförün 'HES kodu' bahanesi pes dedirtti: 'Elektrikler yoktu'

Kırıkkale'de Covid19 PCR testi pozitif olan kadını "HES kodu" sorgulamadan otobüse alan şoför, "elektrikler yoktu" diyerek sistemlerin çalışmadığını iddia etti. Ekipler, hem kadına hem de otobüs firmasına 4 bin 50'şer lira idari para cezası uyguladı.

Kırıkkale Valiliği koordinesinde İl Jandarma Komutanlığı ve İl Salgın Denetim Merkezi ekiplerince, korona virüs (Covid19) ile mücadele kapsamında denetimler yapıldı. AnkaraSamsun D200 kara yolu üzerindeki trafik kontrol noktasında jandarma ekipleri, otobüs ve özel araçlarda seyahat eden kişilerin "HES kodu" kontrollerini gerçekleştirdi.

Sivas'tan İstanbul'a giden bir yolcu otobüsünde yapılan "HES kodu" sorgusunda bir kadının Covid19 PCR testinin pozitif olduğu tespit edildi. Jandarma, durumu İl Salgın Denetim Merkezi'ne bildirdi. Trafik kontrol noktasına gelen filyasyon ekipleri, karantina kuralını ihlal eden kadına ve otobüs firmasına 4 bin 50'şer lira idari para cezası yazdı.

Filyasyon ekipleri, otobüs şoförüne "HES kodu" sorgusu yapılmadan yolcu alınmaması gerektiğini söyledi. Covid19 hastası kadını "HES kodu" sorgulamadan otobüse alan şoför ise "elektrikler yoktu" diyerek sistemlerin çalışmadığını iddia etti.

PCR testi pozitif olan kadın, İl Milli Eğitim Müdürlüğü'ne bağlı yurtta karantinaya alındı.

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