Cinayet zanlısı suç makinesi yakalandı

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Kırıkkale’de hakkında 24 ayrı suç kaydının yanı sıra kasten öldürmeden 32 yıl 6 ay 2 gün hapis cezası bulunan şahıs yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan ve Kayıp Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, kent genelinde aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. Yapılan çalışmalar neticesi 24 ayrı suç kaydı bulunan ve 'kasten öldürme' suçundan 32 yıl 6 ay 2 gün kesinleşmiş hapis cezası olan İ.E. yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan firari zanlı cezaevine teslim edildi.

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