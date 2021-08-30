Kırıkkale'de otomobil bariyerlere çarptı: 1 ölü, 1 yaralı

Katliam gibi kaza! Çok sayıda ölü var!

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Burak CAN/KIRIKKALE, (DHA) KIRIKKALE'nin Delice ilçesinde kontrolden çıkan otomobilin bariyere çarpması sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Kaza, saat 10.00 sıralarında Çorum-Kırıkkale kara yolu, Delice ilçesi girişinde meydana geldi. Recep Altun (30) yönetimindeki 55 ABA 777 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyere çarptı. Hurdaya dönen araçta bulunan Emine Altun (32) hayatını kaybetti. Kazada yaralanan sürücü Altun, ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince ambulansla hastaneye kaldırıldı. Emine Altun'un cenazesi ise olay yerinde yapılan incelemenin ardından hastane morguna kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

DHA-Güvenlik Türkiye-Kırıkkale Burak Can

2021-08-30 13:53:36



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