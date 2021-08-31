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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kırıkkale'de 30 Ağustos Zafer Bayramı resepsiyonu

İHA

Kırıkkale'de 30 Ağustos Zafer Bayramı resepsiyonu

Kırıkkale Valisi Yunus Sezer, 30 Ağustos Zafer Bayramı ve Türk Silahlı Kuvvetleri Günü dolayısıyla MKE Sosyal Tesislerinde resepsiyon verdi.
30 Ağustos Zafer Bayramı ve Türk Silahlı Kuvvetleri Günü dolayısıyla resepsiyon gerçekleştirildi. Makine Kimya Endüstrisi Kurumu (MKE) Kırıkkale Sosyal Tesislerindeki resepsiyona Vali Yunus Sezer, eşi Canan Sezer ile birlikte geldi. Sezer çifti, konukları tek tek girişte karşıladı.
Resepsiyonda konuşan Vali Yunus Sezer, Bu zaferde; canıyla, malıyla, yaşlısıyla, genciyle, her türlü fedakarlığı yapan aziz Türk millerine şükranlarını iletti.
Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm silah arkadaşlarını şükranla, minnetle, yad eden Sezer, "O günden bugüne kadarki bütün şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyoruz. Bugünler hepimizi bir araya getiren önemli günler. Gerçekten de biz devletin ne olduğunu, bir milletin ne olduğunu bize hatırlatan önemli günleri bu vesileyle hatırlamış oluyoruz" dedi.
Sezer, "Bizler, millet olarak et ve tırnak gibiyiz. Zor günler olduğu zaman dayanışmanın bütün insanlara göstermiş aziz bir milletiz. Anadolu'da kurduğumuz bu 3'üncü devlet: Anadolu Selçuklusu, Osmanlı ve İslam'ın son kalesi olan Cumhuriyet. Kırıkkale'de özellikle her adım attığımız sokakta, her baktığımız okulda, bu vatanın ne kadar değerli olduğunu bize anlatan şehit yakınlarımız ve şehitlerimizin isimleri yaşıyor. 15 Temmuz gibi zaferlerle bu milleti ebediyen şereflendirsin" ifadesini kullandı.
Konuşmanın ardından Sezer çifti, resepsiyonun gerçekleştirildiği alanda gezerek konukları selamladı. Şehit yakınlarıyla bir süre sohbet ederek, hatıra fotoğrafı çektirdi.
Resepsiyona; Belediye Başkanı Mehmet Saygılı, Garnizon Komutanı Bakım Albay Mehmet Ali Durmuş, İl Emniyet Müdürü Fahri Bulut, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve kurum müdürleri katıldı.

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