Kırıkkale'de zincirleme trafik kazası 4 yaralı

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Burak CAN/KIRIKKALE, (DHA)KIRIKKALE'nin Yahşihan ilçesinde meydana gelen zincirleme trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Kaza, saat 11.00 sıralarında Yeni Sanayi Kavşağında meydana geldi. Abdullah Bülbül yönetimindeki 46 HG 199 plakalı otomobil, trafik ışıklarında Mehmet Yavuz yönetimindeki 40 NB 235 plakalı otomobile çarptı. Arkadan gelen Mehmet Bülbül yönetimindeki 06 SC 187 plakalı otomobil ise Abdullah Bülbül´ün kullandığı otomobile çarptı. Kazada, otomobillerde bulunan Kübra İlhan (27), Muhammet Berat Bülbül (15), Filiz Bülbül (50) ve Elçin Bülbül (20) yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık görevlilerince yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.DHA-Genel Türkiye-Kırıkkale Burak CAN

2021-08-31 17:18:32



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