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Kırıkkale'de zincirleme trafik kazası 4 yaralı

DHA

Kırıkkale'de zincirleme trafik kazası 4 yaralı


Burak CAN/KIRIKKALE, (DHA)KIRIKKALE'nin Yahşihan ilçesinde meydana gelen zincirleme trafik kazasında 4 kişi yaralandı.
Kaza, saat 11.00 sıralarında Yeni Sanayi Kavşağında meydana geldi. Abdullah Bülbül yönetimindeki 46 HG 199 plakalı otomobil, trafik ışıklarında Mehmet Yavuz yönetimindeki 40 NB 235 plakalı otomobile çarptı. Arkadan gelen Mehmet Bülbül yönetimindeki 06 SC 187 plakalı otomobil ise Abdullah Bülbül´ün kullandığı otomobile çarptı. Kazada, otomobillerde bulunan Kübra İlhan (27), Muhammet Berat Bülbül (15), Filiz Bülbül (50) ve Elçin Bülbül (20) yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık görevlilerince yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.DHA-Genel Türkiye-Kırıkkale Burak CAN
2021-08-31 17:18:32

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kırıkkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırıkkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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