Macera başlıyor, ilk ders zili çaldı: Okulöncesi ve ilkokul birinci sınıflar ders başı yaptı

Kırıkkale'de okulöncesi ve ilkokul birinci sınıf öğrencilerinin uyum süreci eğitimi başladı. İlkokul birinci sınıf öğrencileri, yazı tahtasına astığı "macera başlıyor" pankartıyla ders başı yaptı.

Yeni tip korona virüs (Covid19) pandemisi nedeniyle aylardan beri kapalı olan okullar, alınan tedbirler çerçevesinde kapılarını okul öncesi ve ilkokul birinci sınıflar için açtı. Kırıkkale'de okul öncesi ve ilkokul birinci sınıf öğrencileri, uyum eğitimi kapsamında bugün yüz yüze ders başı yaptı. Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB) yürütülen 20212022 eğitimöğretim yılı hazırlıkları kapsamında öğrencilerin okula uyum eğitimleri 3 gün sürecek. Öğrencilerin öğretmenler gözetiminde oyun, drama, sosyal ve sportif etkinlikler yoluyla öğrenme ortamını, okulunu, sınıfını, arkadaşlarını tanıması ve okul kurallarını öğrenmesi sağlanacak.

Kent genelinde 256 okuldaki 2 bin 581 derslikte öğrenciler, yeni tip korona virüs (Covid19) tedbirleri çerçevesinde eğitim ve öğretime başladı. İl Milli Eğitim Müdürü Yusuf Tüfekçi, Şehit Suat Yalçın Anaokulu ve Gazi ilkokulunda ilk ders zilini çaldı. Tüfekçi, öğrencilerle yakından ilgilendi. Sınıflarda sıralarına geçen öğrencilerin heyecanlı olduğu görüldü. Bir sınıfta ise "Macera başlıyor" pankartı asarak çocuklar ders başı yaptı. Öğretmenleri ise öğrencilere çeşitli hediyeler verdi.



"Çocuklarını bize emanet ettiler"

Gazetecilere açıklama yapan İl Milli Eğitim Müdürü Yusuf Tüfekçi, birinci sınıflarda ve okul öncesi okullarımızda çocuklarımızı aldık. Velilerimize emanetiniz bize ait, bunlar bize gerçekten bir anne baba hassasiyetiyle karşıladık onları. Anne baba hassasiyetiyle koruyacağımıza velilerimize taahhüt ettik. Onlara gönüllerinin ferah olmasını söyledik.



"Bütün hijyen kuralları çerçevesinde okullarımız hazırlandı"

Tüfekçi, "Bu 3 günlük süreçte çocuklarımızı oyun, çeşitli eğlencelerle, masal okumalarıyla, okula hazırlayacağız. 6 Eylül itibariyle de ilimiz genelinde 49 bin 600 öğrenicimizle eğitimöğretime başlıyoruz. Bütün hijyen kuralları çerçevesinde okullarımız hazırlandı. Okullarımızın en ince ayrıntısına kadar çalışmalarımız yapıldı. Maskelerimiz hazır. Öğretmenlerimiz çocuklarımızı zaten çok özledi hazırlar. Bizler hazırız, çocukların koridorlardaki seslerini çok özledik” ifadesini kullandı.

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