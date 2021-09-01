Kırıkkale'de okullarda uyum haftası başladı

Burak CAN/KIRIKKALE, (DHA)KIRIKKALE'de okul öncesi ve ilkokul 1'inci sınıf öğrencileri için uyum haftası eğitimleri başladı.
Kırıkkale'de uyum haftası eğitimleri için velileriyle birlikte okullarına gelen çocuklar, ailelerinden ayrılmakta zorluk çekti. Koronavirüs tedbirleri kapsamında velilerin okullara girişlerine izin verilmezken, sınıfları belli olan öğrenciler; maske, mesafe ve hijyen tedbirleri altında sınıflara alındı. 1'inci sınıflar için ilk ders zilini çalan Kırıkkale Milli Eğitim Müdürü Yusuf Tüfekçi, okul öncesi öğrencilerinin ilk derslerine katılarak hikaye kitabı okudu.
Tüfekçi, bakanlık tarafından belirlenen takvim çerçevesinde 1-3 Eylül tarihleri arasında uyum eğitimi gerçekleştirileceğini belirterek, "Birinci sınıflarda ve okul öncesi okullarımızda çocuklarımızı aldık, velilerimize 'emanetiniz bize ait' dedik. Onları bir anne-baba hassasiyetiyle karşıladık ve anne-baba hassasiyetiyle koruyacağımızı, gönüllerinin ferah olmasını söyledik, onlar da bize çocuklarını emanet ettiler. Bu 3 günlük süreçte çocuklarımızı oyunla, çeşitli eğlencelerle, masal okumayla okula hazırlayacağız. Velilerimizin gönülleri ferah olsun, okullarımız hijyen kuralları çerçevesinde hazırlandı" dedi.
DHA-Eğitim Türkiye-Kırıkkale Burak CAN
2021-09-01 13:28:20
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