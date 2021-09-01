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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kırıkkale'de uyuşturucu operasyonu: 1 tutuklama

İHA

Kırıkkale'de uyuşturucu operasyonu: 1 tutuklama

Kırıkkale'de narkotik polisi tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, kent genelinde uyuşturucu madde ticareti ve kullanan şahıslara yönelik çalışmalar sürüyor. Narkotik polisi tarafından Y.Ş. isimli şüphelinin uyuşturucu madde sattığı tespit edildi. Evinde yapılan aramada; satışa hazır 1,15 gram "metamfetamin" maddesi ile uyuşturucu madde paketlemesinde kullanılan materyaller ve uyuşturucu madde içiminde kullanılan "PİDE" tabir edilen cam düzenek ele geçirildi.
Y.Ş. gözaltına alınarak "uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti" ve "uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanılmasını kolaylaştırma" suçlarından tutuklanarak cezaevine gönderildi.
KOM polisi tarafından yapılan operasyonda da Sanayi Mahallesinde bir adreste yapılan aramalarda; 2adet çalıntı olduğu belirlenen tabanca 100 adet fişek ele geçirildi. Şüpheli 2 şahıs hakkında 6136 sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkındaki Kanuna muhalefetten suçundan adli işlem başlatıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kırıkkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırıkkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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