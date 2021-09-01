Freni boşalan vinç 7 araca çarptı: 2 yaralı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



Burak CAN/KIRIKKALE, (DHA)KIRIKKALE'de freni boşalan vincin kırmızı ışıkta bekleyen 7 araca çarptığı kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza, saat 13.00 sıralarında Alparslan Türkeş Bulvarı kavşağında meydana geldi. B.Ö. idaresindeki Kırıkkale Belediyesi'ne ait 71 AE 268 plakalı vincin, kırmızı ışığa geldiği sırada freni boşaldı. Kontrolden çıkan vinç kırmızı ışıkta bekleyen 7 araca çarptıktan sonra 1 kilometre ileride durdu. Kazada, Saadet Ünver (42) ve Sultan Ünver (23) yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık görevlilerince yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.DHA-Güvenlik Türkiye-Kırıkkale Burak Can

2021-09-01 16:02:06



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kırıkkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırıkkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.