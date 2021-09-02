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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kırıkkale'de binlerce makaron ele geçirildi

İHA

Kırıkkale'de KOM polisi tarafından durdurulan bir araçta, 5 bin 300 adet makaron ele geçirilirken, şüpheli şahıs hakkında da adli işlem başlatıldı.

Kırıkkale'de binlerce makaron ele geçirildi

Kırıkkale'de KOM polisi tarafından durdurulan bir araçta, 5 bin 300 adet makaron ele geçirilirken, şüpheli şahıs hakkında da adli işlem başlatıldı.
Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, kaçak tütün satışı yapan şahıslara yönelik çalışmalar sürüyor. Kent merkezinde N.A. isimli şahsın aracında yapılan aramada; 5 bin 300 adet doldurulmuş makaron ele geçirilmiştir.
Operasyon kapsamında gözaltına alınan N.A. hakkında "kaçakçılıkla mücadele kanununa" muhalefet suçundan adli işlem başlatıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kırıkkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırıkkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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