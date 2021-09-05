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Öğretmen adaylarına "çocuk hakları" eğitimi Kırıkkale’de "Haklarını Öğrenir, Hakkıyla Öğretirim" projesinde öğretmen adaylarına eğitim verildi

İHA

Öğretmen adaylarına "çocuk hakları" eğitimi Kırıkkale’de "Haklarını Öğrenir, Hakkıyla Öğretirim" projesinde öğretmen adaylarına eğitim verildi

Kırıkkale’de "Haklarını Öğrenir, Hakkıyla Öğretirim" projesi kapsamında 40 ilden sınıf öğretmenliği bölümünde öğrenim gören lisans öğrencilerine "Çocuk Hakları" konulu eğitim verildi.
Kırıkkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi, TÜBİTAK işbirliğiyle "Haklarını Öğrenir, Hakkıyla Öğretirim" projesi başlattı. Çocuk hakları ve çocuk hakları eğitimini konuşmak, tartışmak ve yeni perspektifler ve uygulamalarla tanışmak amacıyla organize edilen proje, Kırıkkale Merkez Öğretmenevi’nde gerçekleştirildi. Proje sayesinde öğretmen adaylarının çocuk hakları eğitimine yönelik mesleki becerilerini geliştirmesi hedefleniyor. Eğitim fakülteleri sınıf öğretmenliği bölümünde 3. ve 4. sınıf düzeyinde öğrenim gören lisans öğrencilerine yönelik "Çocuk Hakları" konulu eğitim semineri, 511 Eylül tarihleri arasında sürecek. Katılımcıların ulaşım, konaklama ve iaşe giderleri TÜBİTAK tarafından karşılanacak olup, proje sonunda kapsamı ve proje sürecini gösterir katılım belgesi proje katılımcılarına takdim edilecek.
Proje koordinatörü Kırıkkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dr. Öğretim Üyesi Erdem Hareket, İHA muhabirine yaptığı açıklamada, çocuk hakları mevzusunun çok uzun zamandır önemini koruduğu ve ileriki yıllarda da önemini koruyacak bir konu olduğunu söyledi.

"40 öğretmen adayımızı ağırlıyoruz"
Proje hakkında bilgi veren Dr. Öğretim Üyesi Hareket, "Çocuk hakları eğitimi projemizin 3’üncüsünü gerçekleştiriyoruz TÜBİTAK ve Kırıkkale Üniversitesi destekleriyle birlikte. 40 öğretmen adayımızı ağırlıyoruz. Çocuk hakları mevzusu çok uzun zamandır önemini koruyan ve ileriki yıllarda da önemini koruyacak bir konu. Öğretmenlerin bu konuda son derece donanımlı ve bu konuya ilişkin yeterli farkındalığa sahip olması gerektiğini düşünüyoruz. Bu amaçla proje gerçekleştirmeye çalışıyoruz. Projemizin nihai amacı öğretmen adaylarımızın bu konu hakkında yeterli farkındalığa ve öğretim becerisine sahip olması. Türkiye’nin çeşitli yerlerinden üniversitelerinden öğretmen adaylarımız bugün burada bizlerle. Bir haftalık eğitim kampı çerçevesinde projemize katılım gösteriyor. Dileriz hedeflemiş olduğumuz bu farkındalığa sahip bir şekilde kendi üniversitelerine dönerler. Bu konudaki farkındalık oluşturucu çalışmalara bu proje sayesinde katkı sağlarlar" ifadesini kullandı.

"Eğitimcilere ve hukukçulara çok ciddi görevler düşüyor"
Çocuk hakları mevzusunun özellikle pandemi dönemi ve sonrasındaki etkileri itibarıyla daha da önem kazandığını dile getiren Hareket, "Bu konuda eğitimcilere ve hukukçulara çok ciddi görevler düşüyor; çocukların korunması çocuk haklarının geliştirilmesi konusunda dijital dünyanın getirileri de çocuk hakları açısından etkileri noktasında neler yapabiliriz? Çocuklarımızı daha güvenli yarınlara nasıl ulaştırabiliriz? Buna ilişkin sorgulamalar yapmamız gerekiyor. Eğitimci kişilerin bu konuda ne kadar kritik bir öneme çocuk haklarının öğretilmesi konusunda ne kadar ciddi bir vizyona sahip olduklarının farkında olmamız gerekiyor. Nitekim bu projemiz bu görüşe dayanıyor" dedi.

"Öğrencilerime bir şeyler katabileceğim bilinciyle buraya geldim"
Manisa’da sınıf öğretmenliği bölümünde okuyan Fatma Solhan, "Manisa’dan eğitime katılıyorum. Eğitimi duyduğumda bana yararlı olacağını, yarın bir gün öğrencilerime bir şeyler katabileceğim bilinciyle buraya geldim. İlk günden beri aldığım bilgilerin öğretmenlik hayatımda faydası olacağına düşünüyorum" diye konuştu.

"Bilinçli olarak eğitim verebilmek için bu projeye katıldım"
Üniversite öğrencisi Emine Dilara Doğuker ise, "Kütahya Dumlupınar Üniversitesinde son sınıf öğrencisiyim, sınıf öğretmenliği okuyorum. Bu projeye katılma amacım çocuk haklarıyla ilgili bir sınıf öğretmeni olarak çocuklara dokunacak ilk el olarak daha fazla bilgiye sahip olmak. Onların gelecekteki hayatlarını kurabilmelerinde, gelecekteki fiziksel olsun duygusal olsun gelişimlerinde daha da bilinçli olarak eğitim verebilmek için bu projeye katıldım" şeklinde konuştu.

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