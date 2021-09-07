Salgınla mücadelenin fedakâr savaşçıları: İkiz hemşireler

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Salgınla mücadelenin fedakâr savaşçıları: İkiz hemşireler

İHA

Salgınla mücadelenin fedakâr savaşçıları: İkiz hemşireler

Kırıkkale’de ikiz hemşireler; Ümran ve İrem Argana (23), yeni tip korona virüsle (Covid19) mücadelede gece gündüz demeden özveriyle çalışıyor.
Kırıkkale’nin Yahşihan İlçe Sağlık Müdürlüğü’nde görevli ikiz hemşireler; Ümran ve İrem Argana (23), ilkokul, lise ve üniversite eğitimlerini birlikte tamamladı. 8 ay önce de aynı kurumda hemşirelik mesleğine başladı. Yeni tip korona virüs (Covid19) pandemisine karşı da ön cephede fedakârca savaşıyorlar. İkiz hemşirelerin tek temennisi ise güz dönemine kadar aşılama çalışmalarını tamamlayıp, pandemiden güzel bir şekilde çıkmak.

"Beraber özverili çalışıyoruz"
İHA muhabirine değerlendirmelerde bulunan Ümran Argana, virüsten kurtuluşun tek çaresi aşı olduğun belirterek, “Her zaman bizim hedefimiz aynı yönde oldu. İnsanlara faydamız olması için sağlık sektörünü çok istemiştik. O da üniversite hayatımızda nasip oldu. İş hayatımızda beraber olacağımıza da ihtimal vermiyorduk. Bu sefer ayrılırız demiştik ama Yahşihan İlçe Sağlık Müdürlüğü’nde mesai arkadaşı oldu. Beraber güzel çalışıyoruz, beraber özverili çalışıyoruz. Bir birimize katkımız çok fazla ikiz olduğumuz zaman gücümüzün daha fazla olduğuna inanıyoruz. Ayrılmayı düşünmüyoruz, inşallah da bu şekilde devam eder” dedi.

"Çok şaşırıyorlar"
Vatandaşlardan da güzel tepkiler aldıklarını dile getiren Ümran hemşire, “Aslında çok güzel tepkiler alıyoruz. Çevremiz aslında büyüdükçe büyüyor diyelim. Burada çalışma hayatımızda bile mesela Yahşihan halkı çok iyi tanımıştır şu kısa serüvende. Çok şaşırıyorlar. Herkes çok karıştırıyor. Ayırt eden çok nadirdir yani iş arkadaşlarımız olsun ilkokul lise çevremizdeki herkes karıştırıyor genelde” diye konuştu.

"Aşılama gerçekten Covid için önemli"
İşe başladıkları günden itibaren Covid19 ile salgınıyla mücadele ettiklerini dile getiren Ümran hemşire, şunları kaydetti:
“Gerek aşılama olsun, gerek filyasyon olsun elimizden geldiğince ilerliyoruz. Yahşihan İlçe Sağlık Müdürlüğü olarak, Yahşihan ilçesinde hem aşı oranı olarak çok yüksek tutmak istiyoruz hem de pozitif vakaları azaltmak istiyoruz. Gayretimiz bu yüzden. O yüzden elimizden geldiğince çabalıyoruz. Ekip arkadaşlarımız olarak çok güzel bir çalışma yürütüyoruz. Aşılama oranlarımız çok fazla, daha da yükseltmeye çalışıyoruz. Elimizden geldiğince insanları arayıp aşı yaptırmayanları aşıya davet ediyoruz. Gelemeyenler içinde araç ayarlıyoruz. Yâda evde hizmetimiz var. Mobil aşı ekiplerimiz ile birlikte aşılama yapıyoruz. Aşılama gerçekten Covid için önemli. Kurtuluşumuz için tek çare aşılama gözüküyor. Bu yüzden de aşılamayı da elimizden geldiğince yüksek tutmaya çalışıyoruz. Hastalarımızı bekletmemeye çalışıyoruz. Açıkçası 24 saat aşılama yapmaya çalışıyoruz. İnşallah güz dönemine kadar bu aşılamayı bitirip, pandemiden güzel bir şekilde çıkmak istiyoruz.”

"Başarı düzeylerimizde beraber ilerledi"
23 yıllık hayatlarında hiç ayrılmadıklarını anlatan İrem Argana da “Biz hiç ayrılmadık. Doğumdan bu yaşa kadar 23 yıllık hayatımızda. Hem birbirimizden hem ailemizden hem de Kırıkkale çevresinden hiç ayrılmadık. Biz bir şeyi beraber yapmaya alıştığımız için bu hep böyle gitti. Başarı düzeylerimizde beraber ilerledi. Buda bizim için hoş bir durum oldu. İlkokulda başlayan eğitim serüvenimiz; aynı sırayı paylaşmak, aynı öğretmenleri, aynı arkadaşları paylaşmakla devam etti. Sonra ideallerimizde aynı olmaya başladı. Aldığımız ders notları, üniversite sınavındaki notlarımız bile çok benzer yakınlıkta puanlardı. İkimizin de idealleri aynı olunca meslek hayatımız o şekilde şekillendi” diye konuştu.

"Çok güzel bir renk teşkil ediyorlar müdürlüğümüzde"
Yahşihan İlçe Sağlık Müdürü Fatma Sönmez ise “Yaklaşık 8 ay önce geldiklerinde bizim içinde ayrı bir heyecan oldular. Müdürlüğümüze, personelimize, tüm çalışmalarımıza ayrı bir ivme getirdiler. Çünkü ikiz olmalarından dolayı mı bilemiyorum ama bir birine tamamen gönül bağıyla bağlı, çok büyük bir heyecanla çalışan, yaptıkları işe çok büyük bir özveri katan, çok güzel bir renk teşkil ediyorlar müdürlüğümüzde. Verilen her işin üstesinden gelmesini biliyorlar; bir birlerine dayanıyorlar, güveniyorlar ve çoğumuzda onları ayırt edemiyoruz. Yahşihan halkı çok seviyor. Çok fazla güven teşkil ediyorlar. Biz kendilerinden çok memnunuz” şeklinde konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kırıkkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırıkkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Kırıkkale'de yüz yüze eğitim başladı, servisler denetlendi
YEREL HABERLER Kırıkkale'de yüz yüze eğitim başladı, servisler ...
Kırıkkale’de okul servisleri denetlendi
YEREL HABERLER Kırıkkale’de okul servisleri denetlendi
1,5 yıllık özlem sona erdi, sınıflarına geçen öğrencilerin ilk sözü: "Teşekkür ederiz bakan amaca"
YEREL HABERLER 1,5 yıllık özlem sona erdi, sınıflarına geçen ...
Öğretmen adaylarına "çocuk hakları" eğitimi Kırıkkale’de "Haklarını Öğrenir, Hakkıyla Öğretirim" projesinde öğretmen adaylarına eğitim verildi
YEREL HABERLER Öğretmen adaylarına "çocuk hakları" ...
3 çocuk annesi, 20 yıllık üniversite hayaline kavuştu
YEREL HABERLER 3 çocuk annesi, 20 yıllık üniversite hayaline kavuştu

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.