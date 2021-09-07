Aşı yaptırmayan 16 yaşındaki Murat ile 22 yaşındaki Nurcan koronavirüsten öldü



Burak CAN/ KIRIKKALE, (DHA)KIRIKKALE'de, koronavirüs tedavisi gören Murat Aktaş (16) ve Nurcan Keskin (22) hayatını kaybetti. Aktaş ve Keskin'in aşı yaptırmadığı öğrenildi.

Kırıkkale'de yaşayan Murat Aktaş ile Nurcan Keskin, bir süre önce koronavirüs testlerinin pozitif çıkmasıyla Yüksek İhtisas Hastanesi'nde tedaviye alındı. Sağlık durumları ağırlaşan 2 genç, hastanenin yoğun bakım servisine kaldırıldı. Doktorların tüm müdahalesine rağmen lise öğrencisi Murat Aktaş ile üniversite mezunu Nurcan Keskin, 2 gün önce hayatını kaybetti. Aktaş'ın cenazesi Yahşihan, Keskin'in cenazesi ise Sulakyurt ilçesinde toprağa verildi. Murat Aktaş ile Nurcan Keskin'in aşı yaptırmadıkları öğrenildi. DHA-Genel Türkiye-Kırıkkale Burak Can

2021-09-07 17:48:59



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