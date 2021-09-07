Otelde yakalanan riskli gruptaki vatandaş: "Mesaj gelmedi, bilmiyordum"

İzmir'den memleketi Kırıkkale'ye gezmeye gelen ve bir otelde kalan riskli gruptaki genç, "Mesaj gelmedi, bilmiyordum" diyerek kendini savundu. Gence 4 bin 50 lira idari para cezası uygulandı.

Kırıkkale Valiliği koordinesinde yeni tip korona virüsle (Covid19) mücadele kapsamında denetimler yapılıyor. İl Salgın Denetim Merkezi (İSDEM) ekipleri, pozitif vaka artışının önüne geçmek için çalışmalarını 24 saat esasına göre sürdürüyor. İzmir'den memleketi Kırıkkale'ye gezmeye gelen Umut Ü, konaklamak için bir otele yerleşti. Otele kayıt yaptırdıktan bir gün sonra hastaneye PCR testi veren Umut Ü., sonucu beklemeden karantina kuralını ihlal ederek sokağa çıktı. Otel sistemi üzerinden de "izlenimi devam ediyor" uyarısı polis merkezine düştü. Polis, durumu İl Salgın Denetim Merkezi (İSDEM) ekiplerine bildirdi. Fiyasyon ekiplerine "Mesaj gelmedi, bilmiyordum" dese de 4 bin 50 lira idari para cezasından kurtulamayan Umut Ü., İl Milli Eğitim Müdürlüğü'ne bağlı yurtta karantinaya alındı.

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