Kırıkkale'de kaçakçılık operasyonu: 1 gözaltı

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Kırıkkale'de polis ekiplerince düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 1 kişi gözaltına alındı.

Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçakçılıkla mücadelesini sürdürüyor. Bu kapsamda yapılan çalışmalarda il merkezinde H.O. isimli şahsın ev ve iş yerinde arama yapıldı. Aramalarda 29 paket bandrolsüz ve hologramsız nargile tütünü, 7 paket içi dolu makaron, 17 kilogram kıyılmış tütün, 1 adet kurusıkı tabanca ele geçirildi.

Operasyon kapsamında gözaltına alınan şahıs hakkında 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa muhalefet suçu kapsamında adli ve idari işlem başlatıldı.

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