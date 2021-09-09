Kırıkkale'de iki otomobil çarpıştı: 5 ölü, 1 yaralı



Burak CAN/KIRIKKALE, (DHA)KIRIKKALE'nin Çelebi ilçesinde, iki otomobilin kavşakta çarpıştığı kazada 5 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

Kaza, öğleden sonra KamanKarakeçili yolu İğdebeli kavşağında meydana geldi. Murat Bostancı yönetimindeki 40 EH 237 plakalı otomobil iddiaya göre; döner kavşakta Onur Erkan'ın kullandığı 71 ACD 198 plakalı otomobile çarptı. İki otomobil de çarpışmanın şiddetiyle savrularak taklalar atarken, kaza yerinde 4 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi de yaralandı.

112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine kaza yerine sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi. İlk müdahaleleri kaza yerinde yapılan 2 yaralı hastanelere kaldırıldı. Yaralılardan birinin daha hastanede yapılan tüm müdahaleye rağmen hayatını kaybettiği belirtildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.DHA-Güvenlik Türkiye-Kırıkkale Burak CAN

2021-09-09 19:50:20



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