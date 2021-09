Kırıkkale'de iki otomobil çarpıştı: 6 ölü (2)

KAZADA CAN KAYBI 6'YA ÇIKTI

Kaza sonrası yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırılan yaralılardan ikincisi de yaşamını yitirdi. Doktorların yaptığı tüm müdahaleye rağmen kurtarılamayan kişi ile kazada toplam can kaybı sayısı 6'ya çıktı.Burak CAN/KIRIKKALE, (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Kırıkkale Burak CAN

2021-09-09 19:59:22



