Kırıkkale'de otomobil takla attı: 3 yaralı

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Kırıkkale'de kontrolden çıkan otomobilin takla attığı kazada 1'i çocuk 3 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Mustafa B. idaresindeki 48 AAH 211 plakalı otomobil, Alparslan Türkeş Bulvarı üzerindeki bir iş yerinin bahçesine takla atarak devrildi. Kazada, sürücü Mustafa (35) ile yolculardan Husne (32) ve Muhammet Can B. (7) yaralandı. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralılar ambulanslarla Yüksek İhtisas Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan 3 kişinin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Kazada hurdaya dönen otomobil, polis ekiplerinin incelemesinin ardından çekici vasıtasıyla bahçeden kaldırıldı.

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