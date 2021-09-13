Kırıkkale'de uyuşturucu madde ticareti yapan şüpheli tutuklandı

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Kırıkkale'de uyuşturucu madde ticareti yaptığı öne sürülen bir kişi, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, kent genelinde uyuşturucu ticareti yapan kişilere yönelik çalışmalar sürüyor. Narkotik polisi tarafından yapılan operasyonda Y.S. isimli şahsın uyuşturucu madde sattığı tespit edildi. Gözaltına alınan Y.S, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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