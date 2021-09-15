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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Aşı yaptırmayan sağlık memuru virüse yenik düştü

İHA

Aşı yaptırmayan sağlık memuru virüse yenik düştü

Kırıkkale'de aşı yaptırmayan sağlık memuru Ali Avni Silleli, tedavi gördüğü hastanede korona virüse (Covid19) yenik düştü.

Kırıkkale Yüksek İhtisas Hastanesi'nde sağlık memuru olarak görev yapan Ali Avni Silleli (58), korona virüse (Covid19) yakalandı. Durumu ağırlaştığı için hastaneye kaldırılan Silleli, bir süredir yoğun bakımda tedavi görüyordu. Ali Avni Silleli, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Silleli'nin vefat haberi, başta ailesi ve yakınları olmak üzere sağlık camiasında büyük üzüntüye sebep oldu.
Silleli'nin cenazesi, Selçuklu Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından Yuva Mezarlığı'nda toprağa verildi. Silleli'nin Covid19 aşısı yaptırmadığı öğrenildi.

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