Kırıkkale'de 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla tören düzenlendi

İngiltere, Türkiye'yi 'kırmızı' listeden çıkardı ama... Bu nasıl izin?

Kırıkkale'de 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla düzenlenen törende, il protokolü tarafından şehit mezarlarına karanfil bırakıldı.

Kırıkkale'de, 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla düzenlenen törende, Cumhuriyet Meydanı'ndaki Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu. Ardından saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu. Kırıkkale Şehitliği'nde devam eden törende, Kur'anı Kerim okunarak, İl Müftüsü Hasan Hayri Yaşar tarafından da dualar edildi. Saygı atışının ardından Vali Vekili Ahmet Sait Kurnaz ve il protokolü şehit mezarlarına karanfil bıraktı. Tören sonrası, Kırıkkale Polisevi'nde şehit yakınları ve gaziler onuruna yemek verildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kırıkkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırıkkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.