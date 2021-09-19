Kırıkkale'de iki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 5 yaralı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kırıkkale'de iki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 5 yaralı

İHA

Kırıkkale'de iki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 5 yaralı

Kırıkkale'de iki otomobilin kafa kafaya çarpıştığı trafik kazasında 5 kişi yaralandı.
Kaza, saat 18.00 sıralarında KırıkkaleAnkara D200 kara yolu üzerindeki Kalecik Kavşağı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M.Ö. idaresindeki 06 ET 5658 plakalı Opel marka otomobil, İ.K.'nin kullandığı 06 RB 900 plakalı Fiat marka otomobil ile kafa kafaya çarpıştı. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbarla sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Meydana gelen trafik kazasında sürücülerden İ.K. (62) ile M.Ö. (51), yolculardan ise E.S.Ö. (23), A.Ö. (75) ve Ş.K. (57) yaralandı. Yaralılar, sağlık görevlilerince ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.
Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kırıkkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırıkkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Kırıkkale'de 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla tören düzenlendi
YEREL HABERLER Kırıkkale'de 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla tören ...
Karantinasının tamamlanmasına 2 saat kalmıştı: Pozitif sürücü, bin kilometre sonra ceza yedi
YEREL HABERLER Karantinasının tamamlanmasına 2 saat kalmıştı: ...
Demir bariyere saplanan kamyon köprüden düştü: "Ölümden kıl payı kurtuldum" Sürücü İsmail Yücel: "Demir bariyer ayağımın altından geçti"
YEREL HABERLER Demir bariyere saplanan kamyon köprüden düştü: ...
Kırıkkale'de çevreci gençler tonlarca çöp topladı
YEREL HABERLER Kırıkkale'de çevreci gençler tonlarca çöp topladı
İki lise öğrencisi insan sağlığını riske attı: Biri kırtasiye, diğeri de döner için karantinayı deldi Karantina ihlali yapan iki öğrencinin de ailesine para cezası uygulandı Kentin en işlek caddesinde 9 ila 19 yaş arası çocuklara HES kodu denetimi
YEREL HABERLER İki lise öğrencisi insan sağlığını riske attı: Biri ...
Kırıkkale'de şüpheli araçta 376 sentetik madde ele geçirildi: 3 gözaltı
YEREL HABERLER Kırıkkale'de şüpheli araçta 376 sentetik madde ele ...
Koronalı genç kadından ilginç 'ceza' tepkisi: "İsterseniz 10 bin lira yazın" PCR testi pozitif olan genç kadın, arkadaşlarıyla birlikte cadde de dolaşırken yakalandı
YEREL HABERLER Koronalı genç kadından ilginç 'ceza' tepkisi: ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.