Liseli kız, fatura yatırmak için karantinayı deldi: Ailesine 4 bin 50 lira para cezası yazıldı

Kırıkkale’de HES kodu denetiminde korona virüs temaslısı olduğu tespit edilen 14 yaşındaki liseli kız, fatura ödemek için karantina ihlali yaptı. Salgın ekiplerince, evine bırakılan kızın ailesine de 4 bin 50 lira idari para cezası uygulandı.

Kırıkkale Valiliği koordinesinde İl Salgın Denetim Merkezi (İSDEM) ekiplerince, korona virüs (Covid19) ile mücadele kapsamında çalışmalar sürüyor. Uzman ekipler, insan yoğunluğunun en fazla olduğu cadde ve sokaklarda HES kodu denetimi yaptı. Yaşları 9 ila 19 arasında çocuklar üzerinde de denetimler yoğunlaştırıldı.

Ovacık Mahallesi'ndeki Zafer Caddesi'nde denetim yapan uzman ekipler, 14 yaşındaki bir lise öğrencisinin HES kodunu sorguladı. 10. sınıf öğrencisinin karantinaya alınan sınıfındaki korona virüs hastası bir arkadaşından dolayı temaslı duruma düştüğü tespit edildi. Kardeşi ile birlikte fatura ödemek için karantinayı delen lise öğrencisi, salgın ekipleri tarafından evine bırakıldı. Ailesine de 4 bin 50 lira idari para cezası uygulandı.

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