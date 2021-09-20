Otomobilin motor bölümünde mahsur kalan kedi kurtarıldı

İngiltere, Türkiye'yi 'kırmızı' listeden çıkardı ama... Bu nasıl izin?

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Kırıkkale'nin Yahşihan ilçesinde otomobilin motor bölümünde mahsur kalan kedi itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Kırıkkale'nin Yahşihan ilçesinde Devlet Bahçeli Caddesi üzerinde park halindeki bir otomobilin motor bölümüne giren kedi mahsur kaldı. Otomobil sahibi, kediyi kendi imkanlarıyla kurtarmayınca itfaiye ekiplerinden destek istedi. Olay yerine gelen ekipler, yarım saatlik çalışmanın ardından mahsur kalan kediyi kurtardı. Sağlık durumunun iyi olduğu anlaşılan kedi salıverildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kırıkkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırıkkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.