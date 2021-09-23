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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kırıkkale’de 26 ton kaçak akaryakıt ele geçirildi

İHA

Kırıkkale’de 26 ton kaçak akaryakıt ele geçirildi

Kırıkkale’de polis tarafından yapılan operasyonla durdurulan tankerde 26 ton kaçak akaryakıt ele geçirildi. Olaya ilişkin 1 kişi gözaltına alındı.
Kırıkkale İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ekiplerince Yozgat’tan İstanbul istikametine giden Y.A. idaresindeki 33 ACA 751 plakalı tanker, trafik kontrol noktasında durduruldu. Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde KOM polisi tarafından yapılan 15 günlük teknik ve fiziki takip sonucu tespit edilen tankerde 26 ton kaçak akaryakıt ele geçirildi. Tanker sürücü Y.A. gözaltına alınarak emniyete götürüldü. El konulan 26 ton akaryakıt ise tankerden bir depoya boşaltıldı. Gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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