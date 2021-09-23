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Pozitif yolcu taşıyan sürücünün bahanesi pes dedirtti: “HES kodu sorgulayamam, çünkü benim telefonum eski” Üniversite öğrencisinin ucuz ev kiralama hayali pahalıya patladı, 4 bin 50 lira ceza yedi

İHA

Pozitif yolcu taşıyan sürücünün bahanesi pes dedirtti: “HES kodu sorgulayamam, çünkü benim telefonum eski” Üniversite öğrencisinin ucuz ev kiralama hayali pahalıya patladı, 4 bin 50 lira ceza yedi

Kırıkkale’de PCR testi pozitif olan üniversite öğrencisini aracına alan minibüs şoförü, telefonunun eski tip olduğunu belirterek, “Benim HES kodu yapma şansım yok. Çünkü benim telefonum eski tarz telefon. Benim eski tarz telefonla HES kodu sorgulama şansım yüzde sıfır” dedi.
AnkaraKırıkkale arasında sefer yapan Fatih K. idaresindeki 71 ACC 280 plakalı yolcu minibüsü, Yahşihan İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından trafik kontrol noktasında durduruldu. Jandarma ekiplerince sürücü ve yolcuların Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgulaması yapıldı. Yolcular arasında bulunan Şakir Ü’nün (22) Covid19 PCR testinin pozitif olduğunun tespit edilmesi üzerine jandarma, İl Salgın Denetim ekiplerini çağırdı. Trafik kontrol noktasına gelen filyasyon ekipleri, karantina ihlali yapan Şakir Ü’ye ve minibüs firmasına 4 bin 50’şer lira idari para cezası uyguladı. Üniversite öğrencisi olduğu öğrenilen Şakir U, işlemlerin ardından karantinaya alındı. Şakir Ü’nün karantinasının sona ermesine 5 gün kaldığı ve ucuz ev kiralamak için erken gittiği öğrenildi.

“Benim eski tarz telefonla HES kodu sorgulama şansım yüzde sıfır”
Filyasyon ekiplerine açıklama yapan sürücü Fatih K., “Arkadaşımızın bizi uyarması gerekiyor. Çünkü benim kontrol etme şansım yok. Benim HES kodu yapma şansım yok. Çünkü benim telefonum eski tarz telefon. Benim eski tarz telefonla HES kodu sorgulama şansım yüzde sıfır. Benim sizin bu telefondan alma durumum yok. Alamadığım için kontrol edemedim. Aracımızdaki birçok yolcunun telefonu eski. Eski telefonlarda HES kodu yazmıyor” diyerek kendini savundu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kırıkkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırıkkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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