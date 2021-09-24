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Kırıkkale Belediyesi'nden üniversite öğrencilerine barınma imkânı

İHA

Kırıkkale Belediyesi'nden üniversite öğrencilerine barınma imkânı

Kırıkkale Belediye Başkanı Mehmet Saygılı, üniversite eğitimi için kente gelen ve barınma sıkıntısı yaşayan öğrencilerin misafir edileceğini söyledi.
Kırıkkale Belediye Başkanı Mehmet Saygılı yaptığı açıklamada, “Geleceğini Kırıkkale Üniversitesinde görüp üniversitemizi tercih eden genç kardeşlerim, öncelikle şehrimize hoş geldiniz. Bir yurda veya eve yerleşene kadar yaşayabileceğiniz konaklama problemleri için Kırıkkale Belediyesi olarak yanınızdayız. Gençlerimizi geçici olarak misafir edeceğiz. Üniversiteyi kazanan gençlerimize başarılar diliyorum. Ülkelerin ve milletlerin geleceği çocuklar ve gençlerdir. Ülkemizi yönetecek gençlerimizin başarılı bir eğitimöğretim yılı geçirmelerini yürekten temenni ediyorum” diye konuştu.

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