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Kırıkkale'de korona virüs karantinasını ihlal eden şahsa 4 bin 50 lira ceza Riskli gruptaki kişi karantinayı deldi, ekipler affetmedi

İHA

Kırıkkale'de korona virüs karantinasını ihlal eden şahsa 4 bin 50 lira ceza Riskli gruptaki kişi karantinayı deldi, ekipler affetmedi

Kırıkkale'de riskli grupta olduğu halde karantina ihlali yapan bir kişiye 4 bin 50 lira idari para cezası uygulandı.

Kırıkkale Valiliği koordinesinde yeni tip korona virüsü (Covid19) salgınıyla mücadele kapsamında çalışmalar sürüyor. İl Salgın Denetim Merkezi (İSDEM) ekipleri ile kolluk kuvvetleri, Covid19 pozitif vaka tablosundaki artışın önüne geçmek için 24 saat esasına göre denetim yapıyor. Kentin farklı noktalarında devriye gezen ekipler, şüpheli gördükleri kişilerin HES kodu ve GBT (Genel Bilgi Toplama) kontrollerini gerçekleştiriyor. Ankara'dan yıllık izin için Kırıkkale'ye gelen Necip S. (29) Çalılöz Mahallesi'nde polis ekipleri tarafından gece yarısı sokakta aracıyla dolaşırken durduruldu. Yapılan GBT sorgulamasında Necip S.'nin PCR testi pozitif çıkan kızından dolayı temaslı duruma düştüğü belirlendi. Polis, durumu İl Salgın Denetim Merkezi ekiplerine bildirdi.

Filyasyon ekiplerince yapılan sorgulamada, Necip S.'nin 28 Eylül günü itibariyle karantinasının tamamlanacağı tespit edildi. İnsan sağlığını tehlikeye atan Necip S.'ye 4 bin 50 lira idari para cezası uygulandı. İşlemlerin ardından Necip S., İl Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı yurtta karantinaya alındı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kırıkkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırıkkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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