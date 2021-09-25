Kırıkkale'de karantinaya uymayan kişiye para cezası

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



Burak CAN/KIRIKKALE,(DHA) KIRIKKALE'de temaslı olduğu halde karantina kurallarını hiçe sayarak dışarı çıkan Necip Seyhan'a (29) 4 bin 50 TL para cezası kesildi. Seyhan, tekrar karantinaya alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, devriye görevi sırasında Yeni Mahalle'deki bir düğün salonunun otoparkında bulunan araç sürücüsü Necip Seyhan'ın (29) Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgulamasını yaptı. Seyhan'ın koronavirüs teması nedeniyle izleniminin devam ettiğinin belirlenmesi üzerine, bölgeye İl Salgın Denetim ekipleri çağrıldı. Karantina kurallarını ihlal eden Seyhan'a 4 bin 50 TL para cezası kesildi. Seyhan, karantinasını tamamlaması için İl Milli Eğitim Müdürlüğü'ne ait bir yurda yerleştirildi.

DHA-Genel Türkiye-Kırıkkale Burak Can

2021-09-25 03:07:56



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kırıkkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırıkkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.