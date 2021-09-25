Covid-19 vaka sayılarında artış: Valilikten "aşı" çağrısı

Kırıkkale'de yeni tip korona virüsü (Covid19) salgınında ciddi artışın yaşandığını belirten Valilik, vatandaşlara "aşı" çağrısında bulundu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından açıklanan, illere göre her 100 bin kişide görülen Covid19 vaka sayısında en çok artan iller arasında yer alan Kırıkkale'de, Valilik tarafından vatandaşlara "aşı" çağrısı yapıldı.

Kırıkkale Valiliği tarafından yapılan açıklamada, "Kıymetli hemşerilerimiz, haftalık vaka sayılarımızda çok ciddi bir artış var. Covid19 birçok sevdiğimizi, yakınımızı bizlerden ayırdı ve maalesef ayırmaya da devam ediyor. Tedbirleri uygulamada gevşeme gösterirsek, kaybeden yine biz oluruz. Sağlık hepimiz için lütfen, kendimizi ve çevremizi bu noktada koruyalım. Sosyal ortamlarda çok dikkatli olalım. Maskemizi kullanalım. Yaptırmadığımız aşılarımızı mutlaka yaptıralım" ifadesi kullanıldı.

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