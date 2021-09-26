Kırıkkale'de silahlı kavga: 1 yaralı



Burak CAN/KIRIKKALE,(DHA) KIRIKKALE'de, iki kişi arasında çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü. Kavga sırasında D.T.'nin tabanca ile ateş açması sonucu, B.P. (18) bacağından yaralandı.

Olay, dün akşam saatlerinde Karşıyaka Mahallesi 2281. Sokak'ta meydana geldi. Aralarında husumet bulunduğu öğrenilen D.T. ile B.P. arasında tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine, D.T. tabancasını çıkararak B.P.'ye ateş etti. Silahlı saldırıda B.P., bacağına isabet eden kurşunlarla yaralandı. Silah sesini duyan çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. B.P., sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Olay sonrası kaçan, D.T. ise kent merkezinde yakalanarak gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

DHA-Güvenlik Türkiye-Kırıkkale Burak Can

2021-09-26 02:56:40



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kırıkkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırıkkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.