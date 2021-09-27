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Engelli genç kızların gelinlik hayali gerçek oldu Kırıkkale’de 8 engelli genç kıza damatsız düğün

İHA

Engelli genç kızların gelinlik hayali gerçek oldu Kırıkkale’de 8 engelli genç kıza damatsız düğün

Kırıkkale’de en büyük hayali gelinlik giymek olan 6 engelli genç kıza temsili düğün yapıldı. Hayallerini kurdukları beyaz gelinliği giyen genç kızlar, unutulmaz saatler yaşarken, aileleri de duygusal anlar yaşadı.
Kırıkkale’de yaşayan ve küçük yaşlardan beri gelin olmanın hayalini kuran 6 engelli genç kıza, Tüm Engelliler ve Engelsiz Yaşam Destekleme Derneği tarafından düğün yapıldı. Her yıl geleneksel olarak gerçekleştirilen 'Engelsiz Yaşam, Doğal Ortam, Birlik Beraberlik ve Kültür Şöleni” etkinliğinde gerçek düğünleri aratmayan bir organizasyon gerçekleştirildi. Bazı engelliler ise polis kıyafeti giyip, coşkulu müzik eşliğinde doyasıyla eğlendi. Kırıkkale Belediye Başkanı Mehmet Saygılı, temsili düğüne katılarak engelli genç kızların mutluluğuna ortak oldu. Hatıra fotoğrafları çekinip onlara hediyeler verdi.
Tüm Engelliler ve Engelsiz Yaşam Destekleme Derneği Mehmet Emin Erkoç, İHA muhabirine yaptığı açıklamada, “Organizasyon geleneksel olarak bu yıl 5’incisini düzenlediğimiz ‘Engelsiz Yaşam, Doğal Ortam, birlik beraberlik ve kültür şöleni. Program akışımızda özel çocuklarımıza gelinlik giydiriyoruz. Bir düğün havası güzel bir eğlence tertip ediyoruz. Onların mutluluğuna bizde şahit olarak mutlu oluyoruz” dedi.
Organizasyonu yapanlara teşekkür eden Lokman Bozbıyık (54), “Organizasyonu yapan arkadaşlara canı gönülden teşekkür ediyorum. Şimdi gelirken ister istemez çocukların acaba bu organizasyondan mutlu ayrılacak mı diye bir tereddüdümüz de vardı. Ama geldik gerçekten o duyguları yaşattılar. Çok güzel bir ortam hazırlamışlar çok güzel bir ambiyans vardı. Çok memnun kaldık. Kızımla bolca oynadık. O duyguları yaşadık. Biraz hüzünlü biraz neşeli çok güzel oldu” diye konuştu.
Meryem Keskin (57), “Aslında kızım bir şeyler olmak istiyordu ama kısmet olmadı. Bugün Tuğçe çok eğlendi. Tuğçe sever böyle aktiviteleri. Bugünde çok eğlendi çok hoşuna gitti. Zaten bütün çabamız Tuğçe’nin mutlu olması” şeklinde konuştu.
Kızıyla birlikte eğlenceli vakit geçirdiklerini ifade eden Atilla Alparslan (31), “Çok eğlendik sağ olsun başkanımızdan. Belediye Başkanımız Mehmet Saygılı’ya teşekkür ederiz katıldıkları için. Eğlenceli geçti çok güzel geçti. Her sene böyle olmasını isteriz” dedi.
Daha önceden de gelinlik giydiğini belirten Tuğçe Keskin (23), bu organizasyonda da ilk defa polis kıyafeti giydiğini söyledi.

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