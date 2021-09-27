Kırıkkale’de seyir halindeki kamyonet yandı

Kırıkkale’de seyir halindeyken alevlere teslim olan kamyonet kullanılmaz hale geldi.
Yangın, KırıkkaleAnkara D200 kara yolu üzerindeki Organize Sanayi Bölgesi’nde (OSB) meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M.B.Ç. idaresindeki 06 BLF 988 plakalı kamyonet, seyir halindeyken motor bölümü alevlere teslim oldu.
İhbar üzerine Yahşihan Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekiplerince, kamyonet yarım saatlik çalışmanın ardından söndürüldü. Soğutma çalışmalarının ardından yangınla ilgili inceleme başlatıldı.
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
Puan Durumu
-
Fikstür
-
Canlı Skor
-
Yazarlar
-
Video
- Magazin
-
Soru Bankası
-
Gastro
-
Kadın
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Röportajlar
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Hafta Sonu
- 7x24
-
Vefat
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.