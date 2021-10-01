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40-69 yaş arası kadınlara 'meme kanseri' uyarısı: "2 yılda bir tarama yaptırın"

İHA

40-69 yaş arası kadınlara 'meme kanseri' uyarısı: "2 yılda bir tarama yaptırın"

Türkiye'de son bir yıl içerisinde yaklaşık 19 bin kadına meme kanseri teşhisinin konulduğu bildirilerek, 4069 yaş aralığındaki tüm kadınların en az 2 yılda bir ücretsiz kanser taramasından geçmesi gerektiği uyarıldı.
Kırıkkale İl Sağlık Müdürlüğü Dr. Murat Ağırtaş, bir yıl içinde Türkiye'de yaklaşık 19 bin kadına meme kanseri teşhisi konulduğunu ifade ederek, erken evrelerde tespit edilen meme kanserlerinin hem tedavileri daha başarılı olmakta hem de yaşam kalitesi önemli ölçüde arttığını söyledi.
Ağırtaş, yürütülen toplum tabanlı taramalar yolu ile kadınların olası bir kanser gelişimi durumunda kanser gelişim sürecini erken evrede, henüz klinik bulgular ortaya çıkmadan tespit etmek ve kadınlarda meme kanserine bağlı ölüm hızını düşürmenin mümkün olabileceğini kaydetti.
Türkiye'de toplum tabanlı kanser taramalarına ülke genelinde olduğu gibi ilimizde de Kanser Erken Teşhis, Tarama ve Eğitim Merkezleri (KETEM) kurularak başlandığını dile getiren Ağırtaş, bu tarama programlarına Aile Sağlığı Merkezleri (ASM) ve Sağlıklı Hayat Merkezleri (SHM) dâhil edildiğini aktardı.
4069 yaş aralığında tüm kadınlara 2 yılda bir mamografi çektirmesi önerilmekte olduğunu anlatan Ağırtaş, "Meme kanseri ileri dönemlere gelene kadar belirti vermeyebilir. Bu nedenle belirtiler tanı koymak için yeterli olmadığından en yakın sağlık merkezlerine başvurulması gerekmektedir. Meme kanserine erken dönemde tanı konması, tedavide başarıya ulaşma ve hayatta kalma şansını artırmaktadır. Bu nedenle 4069 yaş aralığında tüm kadınlara 2 yılda bir mamografi çektirmesi önerilmektedir. Kadınlara tarama merkezlerimizde özellikle erken tanı için aşağıdaki yöntemler öğretilmekte ve uygulanmaktadır. Kadının evinde tek başına rahatlıkla her an uygulayabileceği bir muayene yöntemidir. Etkili bir şekilde kullanabilmek için bu konuda yeterli eğitim almak ve öğrenilenleri sürekli, düzenli ve periyodik aralıklarla uygulamak gerekmektedir. Eğitim almak için merkezlerimize başvurulması yeterlidir. Kadınlar 20 yaşından sonra her ay kendi kendine meme muayenesi yapmalıdır" ifadesini kullandı.

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