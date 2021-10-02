Kırıkkale'de öğrencilerin yoğun olduğu işletmelerde HES kodu denetimi yapıldı

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Burak CAN/KIRIKKALE, (DHA)KIRIKKALE'nin Yahşihan ilçesinde, üniversite öğrencilerinin yoğun olarak gittiği işletmelerde HES kodu denetimi yapıldı.

İl Salgın Denetim Merkezi ve polis ekipleri, Kırıkkale Üniversitesi öğrencilerinin yoğun olarak bulunduğu Devlet Bahçeli Bulvarı'ndaki işletmeleri tek tek kontrol etti. Kontrollerde müşterilerin HES Kodu sorgulamasını yapan ekipler, işletmecileri hijyen ve sosyal mesafe kurallarına uymaları konusunda uyardı. Ekipler, sokakta maskesiz gezen vatandaşlara da sık sık maskelerini takmaları konusunda uyarıda bulundu.DHA-Genel Türkiye-Kırıkkale Burak CAN

2021-10-02 02:34:34



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