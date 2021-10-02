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Türkiye'de 10 kişiden 4'ü yetersiz düzeyde fiziksel aktivite yapıyor

İHA

Türkiye'de 10 kişiden 4'ü yetersiz düzeyde fiziksel aktivite yapıyor

Türkiye'de 15 yaş ve üzeri her 10 kişiden 4'ünün yetersiz düzeyde fiziksel aktivite yaptığı belirtildi.
Kırıkkale İl Sağlık Müdürü Dr. Murat Ağırtaş, "Dünya Yürüyüş Günü" dolayısıyla yaptığı açıklamada, fiziksel aktivitenin sağlık için öneminin yeterince anlaşılamaması ve teknolojideki gelişmeler ile yaşam koşullarının kolaylaşması giderek daha hareketsiz bir yaşam tarzının benimsenmesi ile toplumda obezite, kalpdamar hastalıkları, hipertansiyon, diyabet, osteoporoz gibi kronik hastalıkların arttığını söyledi.

"Yürüyüş aktivitesi, fiziksel ve ruhsal açıdan sağlığımızı destekliyor"
Türkiye'de 15 ve üzeri her yaştaki kadın ve erkeklerin 10 kişiden 4'ünün yetersiz düzeyde fiziksel aktivite yaptığını dile getiren Ağırtaş, şunları kaydetti:
"Fiziksel olarak aktif olmayanlarda enfeksiyon görülme olasılığı düzenli fiziksel aktivite yapanlara göre daha fazladır. Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de devam eden pandemi sürecinde güçlü bir bağışıklık sistemine sahip olmak oldukça önemlidir. Bağışıklık sistemini destekleyen önemli etmenlerden biri de fiziksel olarak aktif bir yaşam sürmektir. Yürüyüş yapmak ise tüm yaştaki bireyler için en yaygın ve kolay uygulanabilen dayanıklılık (aerobik) aktivitesidir. Dayanıklılık aktiviteleri vücudumuzun oksijeni kullanma kapasitesini arttıran, büyük kas gruplarının dinamik ve ritmik olarak çalıştığı aktivitelerdir. İçinde bulunduğumuz süreçte sosyal mesafeyi koruyarak bireysel olarak yapacağımız yürüyüş aktivitesi fiziksel ve ruhsal açıdan sağlığımızı destekleyeceği gibi pandemi sürecinde kendimizin ve toplumun sağlığını riske atmadan yapabileceğimiz ideal bir aktivitedir."

"30 dakika fiziksel aktivite yapmalıdır"
Toplumun büyük bir çoğunluğunda fiziksel aktivite, "spor" kelimesi ile eşanlamlı olarak algılandığını dile getiren Ağırtaş, "Fiziksel aktivite, günlük yaşam içinde kas ve eklemlerin kullanılarak enerji harcaması ile gerçekleşen, kalp ve solunum hızını artıran ve farklı şiddetlerde yorgunlukla sonuçlanan aktiviteler olarak tanımlanmaktadır. Bu kapsamda spor aktivitelerinin yanı sıra egzersiz, oyun ve gün içinde yapılan çeşitli aktiviteler de fiziksel aktivite olarak kabul edilmektedir. Fiziksel aktivitenin sağlığın koruyucu ve geliştirici etkisinin görülebilmesi için günlük aktivitelerin yanı sıra yetişkin yaş grubunda haftanın 5 günü en az 30 dakika; 517 yaş grubu için ise günde en az 60 dakika orta şiddette fiziksel aktivite yapılmalıdır" diye konuştu.

"Tempolu yürüyüş bu aktivitelere en iyi örneklerden birisidir"
Ağırtaş, "Orta şiddette fiziksel aktivite, solunum veya kalp atış hızında küçük artışlara neden olan orta düzeyde fiziksel efor gerektiren fiziksel aktivitedir. Bunu şu şekilde tanımlayabiliriz; yapılan aktivite esnasında kişi konuşabilir fakat şarkı söyleyemez. Tempolu yürüyüş bu aktivitelere en iyi örneklerden birisidir. Fiziksel aktiviteyi yaşam biçimi haline getirmemizde yürüyüş önemlidir. Düzenli yürüyüş yapmanın bağışıklık sistemini güçlendirmesinde yararı olduğundan hareketle topluluk halinde olmadan, maske ve sosyal mesafeye uygun şekilde yürüyüş yapmak çok önemlidir" ifadesini kullandı.

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