Kırıkkale'de delta varyantı olduğu halde sokağa çıkan kişi ile arkadaşı karantinaya alındı



Burak CAN/KIRIKKALE,(DHA) KIRIKKALE'de, PCR testi pozitif çıkan ve Delta varyantı olduğu tespit edilen K.M., karantina süresi bitmeden sokağa çıktığı için 4 bin 50 TL para cezası uygulanarak bir yurtta karantinaya alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü bünyesinde görev yapan bekçiler, Güzeltepe Mahallesi'ndeki yaya devriye görevleri sırasında şüphelendikleri bir otomobili durdurdu. Otomobilde bulunan K.M. ile arkadaşı Ç.T.'nin Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgulamasını yapan bekçiler, K.M.'nin izlenimin devam ettiğinin belirlenmesi üzerine durumu İl Salgın Denetim ekiplerine bildirdi. Bu sırada, karantinaya alınacaklarını öğrenen şüpheliler, otomobille kaçmaya başladı. Çalılıöz Mahallesi Atatürk Bulvarı'nda durdurulan otomobil sürücüsü Ç.T., arkadaşı K.M.'yi Yahşihan ilçesi Hacıbey Mahallesi'ndeki evine bıraktığını söylemesi üzerine, polis ve İl Salgın Denetim Merkezi ekipleri şüphelinin evine gitti. Denetim ekiplerince yapılan sorgulamada K.M.'nin PCR testinin pozitif çıktığı ve Delta varyantı olduğu tespit edildi. K.M.'ye karantina kurallarını ihlalden 4 bin 50 lira para cezası kesildi. K.M., İl Milli Eğitim Müdürlüğü'ne ait bir yurda yerleştirilirken, arkadaşı Ç.T. ise temaslı olduğu için karantinaya alındı.

DHA-Güvenlik Türkiye-Kırıkkale Burak Can

2021-10-03 07:50:50



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