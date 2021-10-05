Koronavirüs temaslısı oğluyla gezintiye çıkan babaya şok: 4 bin 50 lira ceza uygulandı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Koronavirüs temaslısı oğluyla gezintiye çıkan babaya şok: 4 bin 50 lira ceza uygulandı

İHA

Koronavirüs temaslısı oğluyla gezintiye çıkan babaya şok: 4 bin 50 lira ceza uygulandı

Kırıkkale'de koronavirüs (Covid19) temaslısı oğluyla birlikte ticari taksiyle gece yarısı gezintiye çıkan bir kişiye 4 bin 50 lira idari para cezası uygulandı.
Kırıkkale Valiliği koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Salgın Denetim Merkezi (İSDEM) ekiplerince, yeni tip korona virüsü (Covid19) ile mücadele kapsamında çalışmalar sürdürülüyor. Salgının yayılımını engellemek amacıyla karantina ihlali yapan kişilere yönelik sıkı denetimler yapılıyor.
Kent merkezindeki Ahılı Kavşağı'nda trafik kontrol noktası oluşturan polis, sürücü ve yolcuların GBT (Genel Bilgi Toplama) sorgulamasını yaptı. Gece yarısı babasıyla birlikte ticari taksiyle gezintiye çıkan S.D, (16) GBT sorgusunda riskli grupta yer aldığı tespit edildi. Polis, durumu İl Salgın Denetim Merkezi (İSDEM) ekiplerine bildirdi.
Olay yerine gelen ekipler, Covid19 PCR testi pozitif olan bir arkadaşından dolayı S.D.'nin temaslı duruma düştüğünü belirledi. Karantina ihlali yapan S.D'nin babasına 4 bin 50 lira idari para cezası uygulandı. S.D. yeniden evinde karantinaya alındı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kırıkkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırıkkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Yahşihan'da sokak hayvanları için mama dağıtıldı
YEREL HABERLER Yahşihan'da sokak hayvanları için mama dağıtıldı
Kırıkkale'de öğrenciler hayvan barınağını ziyaret etti
YEREL HABERLER Kırıkkale'de öğrenciler hayvan barınağını ziyaret ...
İYİ Parti'de "üye" krizi: Toplu olarak istifa ettiler İYİ Parti Bahşılı İlçe Başkanı ve yönetimi görevinden istifa etti
YEREL HABERLER İYİ Parti'de "üye" krizi: Toplu olarak istifa ...
Kırıkkale'de zincir marketlere şok denetim
YEREL HABERLER Kırıkkale'de zincir marketlere şok denetim
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kitabı büyük ilgi gördü AK Parti'nin rekor oy aldığı ilçede, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kitabı vatandaşlara hediye edildi 21 yaşındaki genç: "Kitabı merakla bekliyorduk" Delice Belediye Başkanı Turgut Özdem: "Cumhurbaşkanımızın eserini gençlerle buluşturuyoruz" "Türkiye birincisi olmamız hasebiyle yüzde 85,5 oy aldık. Bu vesileyle de 186 adet kitap aldık"
YEREL HABERLER Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kitabı büyük ilgi gördü AK ...
Kırıkkale'de trafik kazası: 2'si ağır 5 yaralı
YEREL HABERLER Kırıkkale'de trafik kazası: 2'si ağır 5 yaralı
Kırıkkale'de delta varyantı olduğu halde sokağa çıkan kişi ile arkadaşı karantinaya alındı
YEREL HABERLER Kırıkkale'de delta varyantı olduğu halde sokağa çıkan ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.