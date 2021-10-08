Patileriyle sınıfın kapısını açmak isteyen yavru kedinin gülümseten o anları kamerada

Kırıkkale’nin Balışeyh ilçesindeki bir köy okulunda ders sırasında patileriyle sınıfın kapısını açmaya çalışan yavru kedinin gülümseten o anları cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
Kırıkkale’nin Balışeyh ilçesine bağlı Kulaksız köyünde Şehit Doğan Yerlikaya İlkokulu’na girerek koridorda dolaşan yavru kedi, ders sırasında patileriyle sınıfın kapısını açmaya çalıştı. Kedinin patilerini fark eden 2. sınıf öğretmeni Emine Erciyas ise o anları cep telefonu kamerasıyla kaydetti. Kapıyı açan öğretmen Erciyas, kediyi bir süre sevdikten sonra ders anlatmaya devam etti.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.