Kırıkkale'de polisin durdurduğu kamyonette 1.2 ton kaçak tütün ele geçirildi

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Burak CAN/KIRIKKALE, (DHA)KIRIKKALE'de, polisin şüphe üzerine durdurduğu kamyonette yapılan aramada 1 ton 260 kilo kaçak tütün ele geçirildi, sürücü A.A. gözaltına alındı.

Kırıkkale Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Keskin ilçesinde, şüphe üzerine bir kamyoneti durdurdu. Polis ekipleri, A.A.'nın kullandığı kamyonette yaptığı aramada 126 koli içerisinde 1 ton 260 kilo kaçak tütün ele geçirdi. Ele geçirilen kaçak tütün emniyete götürülürken, gözaltına alınan A.A.'nın işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Kırıkkale Burak Can

2021-10-09 20:01:04



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