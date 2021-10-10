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Baba-kız keşfetti, dünyada sadece üç kaynakta var Mineral deposu tuz, 11 ülkeye ihraç ediliyor

İHA

Baba-kız keşfetti, dünyada sadece üç kaynakta var Mineral deposu tuz, 11 ülkeye ihraç ediliyor

Kırıkkale'de dağların eteklerindeki fay hattından günlük yeryüzüne çıkan 200 bin litre doğal kaynak suyundan elde edilen Delice tuzu 11 ülkeye ihraç ediliyor.
Kırıkkale'nin Delice ilçesinde dağların eteklerindeki fay hattından günlük 200 bin litre civarında doğal kaynak suyu yeryüzüne çıkıyor. Toprak minerallerini toplayıp sera tipi havuzlara getirilen doğal kaynak suyu, güneş ışınlarıyla buharlaştırılıyor. Kimyasal işleme maruz kalmadan doğal yöntemlerle tuz elde ediliyor. Mineral zenginliği ile ön plana çıkan tuz, 11 ülkeye ihraç ediliyor. Tuz, başta ABD, Almanya, İsviçre, İngiltere, Avustralya, Belçika, Kore ve Yeni Zelanda gibi ülkelerden talep görüyor. Katı hali yurt içi ve yurt dışında ilgi gören tuzun sıvı hali de yurt dışına gönderiliyor.
Mayi Tuz Madencilik Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin ortağı Sibel Gözüyukarı, İHA muhabirine yaptığı açıklamada Delice tuzunu babası ile birlikte keşfettiklerini ve tuz ocağının dünyada sadece üç kaynakta olduğunu söyledi.

"Dünyada üç kaynakta var"
Gözüyukarı, tuzun dünyada nadir olduğunu ifade ederek, "Babam ile beraber bu tuz ocağını keşfettik. Bu kadar kaliteli bir tuzu bulduktan sonra neden ülkemizden çıkan bu tuz dünya markası olmasın dedik ve bu tuzun markalaşma hikâyesini başlattık. Bu tuzun hikâyesi şu şekilde; bu kadar kaliteli tuzu bulduktan sonra dünyada çok nadir olduğunu keşfettik. Dünyada sadece üç tane bunun gibi kaynaktan tuz çıkıyor. Dünya farkında aslında, biz ülke olarak bu tuzların bu kadar değerli olduğunu bilmiyoruz. Dünyada üç kaynakta var. Bir tanesi de bizde olduğundan dolayı ülkelerden bize teklif geldi" dedi.

"Oradaki insanlar daha fazla talepte bulunuyorlar"
Geçen hafta 11'inci ülkeye ihracat yaptıklarını dile getiren Gözyukarı, "Şu anda dönüşler çok güzel. Özellikle Amerika, Almanya ve Hollanda’daki gidişattan çok memnunuz. Oradaki insanlar daha fazla talepte bulunuyorlar. Amacımız daha da büyütmek. Amerika’da iyi bir pazardayız şu anda. Almanya’da güzel bir pazardayız. İtalya, İspanya, Belçika, Hollanda ve gelecek yıl hedeflerimizde Körfez ülkelerine daha fazla yayılmak. Dubai ve Katar oralarda tuzumuzu pazarlamak istiyoruz" diye konuştu.

"300 metrede de tüm toprak minerallerini bünyesine alıyor"
Tüm toprak minerallerini toplayarak 300 metrelik fay kırığından çıkan sudan dünyada nadir bulunduğunu kaydeden Gözüyukarı, "Bu tuz buradan çıkıyor. Bir metre boyunca kaya tuzlarından geçerek tuzluğunu alıyor. 300 metrede de tüm toprak minerallerini bünyesine alarak burada fay kırığından açığa çıkıyor. Bizde bunu sadece güneşte kurutarak paketliyoruz. İçerisinde hiçbir kimyasal madde olmadığı gibi buranın da zengin minarelerini de bünyesine almış oluyor. Dünyada hiçbir tuzda bulunmayan 'iyot' minerali var. Buda 'tiroit' hastalarının gözdesi haline getiriyor" şeklinde konuştu.

"Tansiyon hastaları güvenle tüketebiliyor"
Tuzun içerisinde magnezyum, potasyum, kalsiyum, altın, gümüş, iyot gibi toplamda 84 mineral olduğunu sözlerine ekleyen Gözyukarı, "Bu tuz olduğundan dolayı tansiyon hastaları güvenle tüketebiliyor. Dünyada bu kadar tercih edilmesinin sebeplerinden biri haline getiriyor. Çünkü tuz algısı 'dünyada tuz yiyince tansiyonum çıkar. Sağlığıma zararlı olur.' Ama bizim sodyum oranının düşük olması, minarelerinin bu kadar yüksek bir 'iyot' oranına sahip olması da dünyada bizi gözde haline getiriyor" ifadelerini kullandı.

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