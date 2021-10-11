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3 doz aşı olan 92 yaşındaki dede korona virüsü yendi 92 yaşındaki Yaşar Güldüren: "Aşı olduk, kurtulduk"

İHA

3 doz aşı olan 92 yaşındaki dede korona virüsü yendi 92 yaşındaki Yaşar Güldüren: "Aşı olduk, kurtulduk"

Kırıkkale’de 92 yaşında korona virüse yakalanan Yaşar Güldüren, yaptırdığı 3 doz aşı sayesinde sağlığına kavuştu. 15 günlük tedavisi sonrasında taburcu edilen Güldüren, “Doktorlar ‘öldün gittiydin’ diyor. Aşı ol, aşı ol, aşı ol diye aşı olduk, kurtulduk” dedi.
Kırıkkale’nin Yahşihan ilçesinde yaşayan 92 yaşındaki Yaşar Güldüren, bir süre önce halsizlik ve solunum şikayetiyle hastaneye başvurdu. Kırıkkale Tıp Fakültesi Hastanesi'nde PCR testi yaptıran 92 yaşındaki Güldüren, test sonucunun pozitif çıkması üzerine enfeksiyon hastalıkları servisinde tedaviye alındı. Yaşına rağmen virüse karşı meydan okuyan Güldüren, yaptırdığı 3 doz aşı sayesinde yoğun bakıma gerek duyulmadan sağlığına kavuştu. Yaşar Güldüren, 15 günlük tedavisinin ardından taburcu edildi.

“Tayyip Erdoğan gibi de ihtiyarları seven Müslümanları başımızdan eksik etmesin”
Yaşar Güldüren, İHA muhabirine yaptığı açıklamada, “Doktorlar ‘öldün gittiydin’ diyor. Aşı ol, aşı ol, aşı ol diye aşı olduk, kurtulduk. Allah’a bin şükür. Allah devletimize, milletimize zeval vermesin. Tayyip Erdoğan gibi de ihtiyarları seven Müslümanları başımızdan eksik etmesin. Allah bayrağımızı, ezanımızı, başımızdan kesmesin. Eğer ömür boyu kazandığımı verseydim ben böyle tedavi olamazdım. 15 günde olduğum tedaviyi olamazdım. Allah başımızdan eksik etmesin” dedi.

“Yoğun bakım ihtiyacı olmadı hastamızın”
Güldüren'in tedavisi ile ilgili bilgi veren Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Asistanı Ümit Acar, “Aşı olmayanlara göre daha rahat atlattığını şöyle söyleyebilirim; 92 yaşında olması, hipertansiyon hastalığı olması ve yaygın tutumuna rağmen yoğun bakım ihtiyacı olmadı hastamızın. Aşı olması demek Covid olmayacağı anlamına gelmiyor hiçbir zaman. Ancak Covid olsa bile daha rahat atlatacağına dair bize bir veri veriyor. Amcamızın genel durumu şu anda iyi toparladı. Şu anda gayet iyi zaten bizim hep söylediğimiz şey aşı olmaları gerektiği. 3 doz aşısına rağmen Covid olabiliyor ama böyle atlatıyorsa aşı olmayan insanların hastaların nasıl atlatabileceğine dair veri veriyor” diye konuştu.

“Biz aşı olunmasını tavsiye ediyoruz”
Acar, “Aşı olmayan hastalarımızdan vefat eden çok hasta var. Yaşar amcadan çok daha genç olan hatta 16 yaşında, maalesef kaybettik. Aşı olmamıştı. Aşı olmayan 20, 30, 40 yaşlarında hastalar var. Ağır geçirenler var. 5060 yaşında olup hayatını kaybedenler de var. O yüzden her zaman söylediğimiz şey; biz aşı olmasını tavsiye ediyoruz. Hastalara söylüyoruz. İnşallah ülke olarak daha rahat Covid’i atlatırız” ifadesini kullandı.

“Pişman olmadan aşımızı yaptıralım”
Babasının 92 yaşındaki korona virüse yakalandığını ifade eden Ramazan Güldüren ise, “Babam Yahşihan ilçesinin en yaşlı insanı. 92 yaşında korona virüse yakalanmasına rağmen aşılarını düzenli yaptırdığı için Allah’ımıza şükürler olsun ki korona illetinden kurtuldu. Babam 3 doz aşıyı da yaptırdı. Tüm arkadaşlara sesleniyorum; aşımızı yaptıralım. Mutlaka yaptıralım. Çok pişmanlık hiç fayda etmiyor. Pişman olmadan aşımızı yaptıralım ki bu illetten kurtulalım” şeklinde konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kırıkkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırıkkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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