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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Vali Tekbıyıkoğlu muhtarla buluştu

İHA

Vali Tekbıyıkoğlu muhtarla buluştu

Kırıkkale Valisi Bülent Tekbıyıkoğlu, muhtarlarla bir araya geldiği toplantıda, "Atılan mermi havada kalmaz düğünümü kana bulama, dünyada ve Türkiye'de Covid19 pandemisi ve meskun mahalde silahla havaya ateş etmek" projeleri hakkında bilgi aldı.
Kırıkkale Valiliği Konferans Salonu'nda yapılan toplantıda konuşan Vali Tekbıyıkoğlu, muhtarların çalışmalarının önemine değinerek, "Muhtarlar idari hiyerarşinin bir parçasıdır" dedi.
Toplantıda köy ve mahalle muhtarlarına, İl Jandarma Komutanlığı "Meskûn Mahalde Silahla Havaya Ateş Etmek" konulu, İl Emniyet Müdürlüğü "Atılan Mermi Havada Kalmaz Düğünümü Kana Bulama" konulu ve İl Sağlık Müdürlüğü "Dünyada ve Türkiye’de Covid19 Pandemisi" konulu brifing verdi.
Bu tür toplantıların hem daha iyi hizmet verebilmek, hem de istişare ile ortak çözümler bulmak açısından çok önemli olduğunu vurgulayan Vali Tekbıyıkoğlu, "Sizler vatandaşlarımıza ilk etapta ulaşanlarsınız. Vatandaşlarımızı en doğru bilgiyle donatmak bizim görevimiz" dedi.
Toplantının devamında muhtarlardan, köy ve mahallelerinde tespit ettikleri sorunları kendisine iletmelerini istedi.
Muhtarlar toplantısına, Vali Yardımcısı Ahmet Sait Kurnaz, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Barış Cücen, İl Emniyet Müdürü Fahri Bulut, İdari ve Denetim Müdürü Ayfer Erçetin ve ilgili birim müdürleriyle, merkez ilçeye bağlı köy ve mahalle muhtarları katıldı.

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