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Kırıkkale'de üstyapı çalışmaları sürüyor

İHA

Kırıkkale'de üstyapı çalışmaları sürüyor

Kırıkkale Belediyesi tarafından üstyapı çalışmalarının sürdürüldüğü Çullu Mahallesi'nde, yollardaki sathi kaplama işlemi tamamlandı.
Kırıkkale Belediyesi, üstyapı çalışmalarını hız kesmeden sürdürüyor. Bu kapsamda, Çullu Mahallesi'nde yollarda sathi kaplama işlemi yapıldı. Kırıkkale Belediye Başkanı Mehmet Saygılı, Çullu Mahallesi'nin en büyük talepleri arasında yol hususunun yer aldığını ve 2021 yılı tamamlanmadan bu sorunu çözdüklerini belirtti. Çalışmalarla ilgili konuşan Saygılı, "Bu gün söz verdiğimiz gibi mahallemizde sathi kaplama çalışmalarını büyük ölçüde tamamladık. Yeni yapacağımız çalışmaları ve mahallemizin taleplerini dinlemek için buradayız" dedi.
Başkan Saygılı, mahalledeki bazı evlere de doğalgazın gelmesi için ilgili kurum müdürüyle irtibata geçerek, sorunun 2 hafta içerisinde çözüleceği ifade etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kırıkkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırıkkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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