Otomobilin motorunda çorap içine gizlenmiş tabanca ele geçirildi

Yolcu otobüsü dereye uçtu! Ölü ve yaralılar var!

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Burak CAN/KIRIKKALE, (DHA)KIRIKKALE'de polisin durdurduğu otomobilin motor kısmında, çorap ve poşet içine gizlenmiş ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Kırıkkale-Kayseri karayolu Hurdalık Kavşağı'nda durumundan şüphelendikleri M.T. yönetimindeki otomobili durdurdu. Araçta yapılan aramada, çorap ve poşet içinde motor kısmına gizlenmiş ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Gözaltına alınan sürücü M.T. emniyetteki ifadesinin ardından salıverildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Kırıkkale Burak CAN

2021-10-17 19:10:27



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