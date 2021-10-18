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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kırıkkale Belediye'si cenaze nakil aracı sayısını yükseltti

İHA

Kırıkkale Belediye'si cenaze nakil aracı sayısını yükseltti

Kırıkkale Belediyesi 5 adet daha yeni cenaze nakil aracını filosuna katarak, sayıyı 14'e yükseltti.
Kırıkkale Belediyesi Basın, Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, ücretsiz olarak vatandaşlara verdiği cenaze nakil hizmetinin daha hızlı yapabilmesi amacıyla 5 adet daha araç satın alındığı belirtildi. Sosyal belediyeciliğin gereği olarak doğumdan ölüme ve yaşamın her anında vatandaşın yanında olmaya devam edileceği ifade edilen açıklamada, son bir yıl içerisinde il dışına 600, 900’ün üzerinde de il içinde cenaze nakli gerçekleştirildiği bildirildi.
Açıklamada, görüşlerine yer verilen Belediye Başkanı Mehmet Saygılı, "Söz verdiğimiz gibi projelerimizi hayata geçirmeye başladık. Bunlar arasında araç filomuzu güçlendirmek ve gençleştirmekte yer almaktaydı. Yeni alınan cenaze nakil araçları ile daha hızlı ve sağlıklı hizmet vermeye devam edeceği" dedi.

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