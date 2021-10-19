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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

LPG yüklü tanker şarampole devrildi: 1 yaralı

İHA

LPG yüklü tanker şarampole devrildi: 1 yaralı

Kırıkkale'de kontrolden çıkan LPG yüklü tankerin şarampole devrildiği kazada sürücü yaralandı.
Kaza, saat 5.30 sıralarında KırıkkaleKayseri kara yolunun 25. kilometresindeki Hurdalık Kavşağı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Kazım K. idaresindeki 34 DIV 147 plakalı LPG yüklü tanker, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbarla olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan sürücü Kazım K, ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. İtfaiye ekipleri olası bir patlamaya karşı önlem alırken, içerisinde LPG olan tanker kontrollü bir şekilde şarampolden çıkartıldı. Tedbir amaçlı araç trafiğine kapatılan KırıkkaleKayseri kara yolu, yapılan kurtarma çalışmalarının ardından yeniden ulaşıma açıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kırıkkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırıkkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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